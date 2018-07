POL-W: W - Polizei stellt Kupferdieb

Wuppertal (ots) - Aufmerksame Anwohner bemerkten gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf einem brachliegenden Firmengelände an der Spitzenstraße in Wuppertal zwei verdächtige Personen. Die Zeugen informierten die Polizei, die zügig eintraf und das Gelände umstellte. Während ein Verdächtiger vor dem Eintreffen der Polizisten flüchten konnte, versteckte sich sein Kumpan im Gebäude. Dort konnte er von den Beamten festgenommen werden. Im Rucksack des 52-jährigen Wuppertalers und in einer Tragetasche befanden sich jede Menge Kupferrohre und andere Kupferteile. Wie die Gegenstände dort hineingelangten, konnte sich der 52-Jährige nicht erklären. Der polizeibekannte Mann wird sich einem weiteren Strafverfahren stellen müssen. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell