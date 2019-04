POL-HA: Bushaltestelle eingetreten - Zeugen gesucht

Polizei Hagen

Am Dienstag, 16.04.2019, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Gegen 22:45 Uhr hielten sich eine 20-Jährige und ein 25-Jähriger auf dem Parkplatz in der Nähe des Ischelandstadions auf. Von dort vernahmen sie Lärm aus Richtung der Bushaltestelle "Sportpark Ischeland". Als sie der Ursache der Geräusche auf den Grund gehen wollten, bemerkten sie, dass eine Glasscheibe der Bushaltestelle zerstört war. Scherben lagen auf dem Boden verteilt. Zeitgleich sahen sie, wie sich drei Personen von der Örtlichkeit entfernten. Ein weiterer Zeuge gab an, dass eine der unbekannten Person gegen die Scheibe trat und diese daraufhin zu Bruch ging. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend in Richtung Rheinstraße. Bei den Personen handelt es sich um zwei Männer (weiße und rote Jacke, dunkle Hose, Rucksack und Trainingstasche) und eine Frau (weiße Jacke, schwarze Tasche). Alle trugen schwarze Haare, die Männer kurze, die Frau offene. Die Kripo sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

