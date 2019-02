Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190227 - 232 Frankfurt-Ginnheim: 17-Jährige auf Zebrastreifen angefahren

Frankfurt (ots)

(em) Heute Vormittag (27.02.2019) kam es in der Platenstraße zu einem Unfall, bei dem eine 17-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Gegen 09.40 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa die Platenstraße und beabsichtigte, anschließend in die Rosa-Luxemberg-Straße abzubiegen. Zeitgleich überquerte eine 17-jährige Frau einen dort befindlichen Zebrastreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Autofahrerin von der Sonne geblendet, so dass sie die junge Frau nicht sah. Das Auto prallte gegen die Fußgängerin, welche durch den Aufprall zu Boden geschleudert wurde.

Die 17-Jährige wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Die Corsa-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

