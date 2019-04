Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW mit Farbe beschmiert

Pirmasens (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter am 21.04. zwischen 11:15 und 11:45 Uhr in der Johannesstraße an einem dort geparkten weißen PKW Audi Q 5 die Motorhaube mit einem Graffiti in roter Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

