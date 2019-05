Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Werkzeug aus Kleinbus

Neustadt Westerwald (ots)

Im Zeitraum Samstag, 18.05.2019, 15:00 Uhr bis Montag, 20.05.2019, 08:00 Uhr, wurde die Tür eines in der Steinstraße in Neustadt Westerwald geparkten Citroen Kleinbusses aufgebrochen. Aus dem Firmenfahrzeug wurden zwei Werkzeugkoffer entwendet. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise von Zeugen auf mögliche verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

