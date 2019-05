Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstahl aus Pkw -

65582 Diez (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag auf bisher unbekannte Weise ein Pkw geöffnet, der am alten Markt in Diez geparkt war. In dem blauen 5er BMW älteren Baujahres wurde das Autoradio zwar ausgebaut, jedoch im Fahrzeug zurückgelassen. Über weitere entwendete Gegenstände liegen keine Informationen vor. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

