Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Singhofen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.05.2019, 17:30 Uhr und Sonntag, 19.05.2019, 10:00 Uhr, wurde in Singhofen, Schulstraße, Höhe Hausnummer 12, ein dort geparkter PKW Ford Fusion an der Heckstoßstange, vermutlich beim Rangieren, durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1000,- EURO. Hinweise nimmt die Polizei Bad Ems, Tel.: 02603 9700, entgegen.

