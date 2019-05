Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Montabaur, B 49 (ots)

Am 19.05.19, gegen 06:47 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW die B49 aus Richtung Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Ausfahrt Horressen verlor der Fahrer bei der Einfahrt in den dortigen Baustellenbereich die Kontrolle über seinen PKW und überschlug sich. Der PKW kam total beschädigt auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Bei dem leicht verletzten und alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Raum Koblenz wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Strecke musste für die Bergung mehrfach für kurze Zeit gesperrt werden. Dies sorgte aus unempfindlichen Gründen bei mehreren betroffenen Fahrzeugführern für Unverständnis..

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell