Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Brennholz

Alpenrod (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.19, 17:00 Uhr bis 18.05.19, 10:30 Uhr, kam es zum Diebstahl von Brennholz in Alpenrod, Schulstraße. Hierbei wurden insgesamt 3 Raummeter Buchenholz, Meterlängen gerissen, welche im Hofraum eines Anwesens gelagert waren, entwendet. Den Ermittlungen zufolge dürfte der rückwärtige Bereich eines Anwesens in der Schulstraße von der Hauptstraße her befahren worden sein. Zur Ausführung der Tat dürfte ein Anhänger oder ein Transporter benutzt worden sein. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die im Bereich Hauptstraße/Schulstraße/Am Wassergraben aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell