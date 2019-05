Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Ausflugslokal

Heuzert (ots)

Zum wiederholten Male wurde in ein Ausflugslokal in Heuzert, dortiger Wilhelmssteg, eingebrochen. Die Tat ereignete sich vom 17.05.19, 21:40 - 18.05.19, 09:30. Demnach wurde ein Toilettenfenster mit einem Stein eingeworfen und der/die Täter gelangten so ins Innere des Lokals. Aus dem Schankraum des Lokals wurde eine Flasche Schnaps entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Die Polizei in Hachenburg fragt in diesem Zusammenhang, ob verdächtige Beobachtungen im o.a. Zeitraum gemacht wurden, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Tatort. Hinweise werden unter 02662-95580 an die PI Hachenburg erbeten.

