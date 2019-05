Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen in Großholbach im Bereich der Limburger Straße

Großholbach (ots)

In der Nacht vom 17. auf 18.05.2019 kam es in Großholbach, im Bereich der Limburger Straße, zu bislang zwei Sachbeschädigungen. Zum einen wurde durch unbekannte Täter an einem an der Limburger Straße abgestellten PKW mit einem Stein die Seitenscheibe eingeworfen.

Ebenfalls durch bislang unbekannte Täter kam es zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an der örtlichen Kirche. Mit Steinen wurde eine Seitenscheibe der Kirche eingeworfen. Durch diese drangen der oder die Täter in das Kircheninnere ein.

Im Inneren wurden mehrere sakrale Gegenstände durch umstoßen oder herunterreißen beschädigt. Von einem Kreuz wurde die Jesusfigur entfernt und angebrannt. Weiterhin urinierten die unbekannten in den Mittelgang sowie an mehrere Kirchenbänke.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den / die Täter geben können, sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell