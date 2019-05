Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Diez, Bismarckstraße (ots)

Diez - Am Samstag, den 18.05.19 gegen 00.55 Uhr befuhr eine 35jährige mit ihrem Skoda die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schläferweg. An einer Engstelle kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen dahinter parkenden Mitsubishi geschoben. Der PKW der Unfallverursacherin und der Mercedes erlitten dabei einen Totalschaden, der Mitsubishi wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Obwohl die Fahrerin von den anwesenden Zeugen angesprochen wurde, flüchtete sie vor dem Eintreffen der Polizei fußläufig. Die Personalien konnten ermittelt werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der geschätzte Sachschaden beträgt mindestens 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell