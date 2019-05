Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hattert - Einbruch in Lagerhalle

Hattert (ots)

Im Zeitraum vom 15.05.19, 07.00 Uhr - 16.05.2019, 15.10 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in die in der Waldstraße in Hattert befindliche Lagerhalle ein. Hier entwendeten sie u.a. 3 Spielautomaten, die in der Folge vermutlich mit einem Transporter weggeschafft wurden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

