Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfallflucht in der Kantstraße

Hachenburg (ots)

In der Zeit vom 15.05.19, 19.00 Uhr - 16.05.19, 18.00 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Kantstraße, eine Unfallflucht. Der Mitteiler hatte seinen 3er BMW in Höhe Kantstraße 6 abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnten Teilstücke vom Spiegel des unfallverursachenden Fahrzeugs aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

