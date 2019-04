Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Landkreis Schaumburg- 3. Schaumburger Caravan Sicherheitstag der Polizei

Nienburg (ots)

(BER)"Save the Date !" Am Samstag, dem 18. Mai 2019 ist es wieder soweit! Zum 3. Mal bietet die Polizei unter der Federführung des Kommissariates Stadthagen den "Caravan-Sicherheitstag" an. Diese Veranstaltung auf dem Festplatz der Kreisstadt ist in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen worden, ein Wohnmobileigentümer war sogar aus Bremen angereist. Mit diesem Angebot möchten die Fachleute der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mithelfen, Verkehrsunfälle zu vermeiden, die häufig durch falsche Beladung, Überladung, falsche Lastverteilung, Nichtbeachten von Stütz - und Anhängelast sowie schlechter Ladungssicherung entstehen. Bremskraftprüfung, Reifentraglast, Geschwindigkeitsregeln und Gefahrgutrecht (Propangasflaschen) stehen mit auf der Überprüfungsliste. "Unser Ziel ist eine umfassende Aufklärung der Wohnmobil - und Wohnwagengespannfahrer und nicht eine Ahndung oder Verfolgung von Verstößen," betont Pressesprecher Axel Bergmann. Erstmalig wurde der Caravan-Sicherheitstag am 11.03.2017 durchgeführt. Seitdem nutzten ca. 30 Wohnmobileigentümer sowie 9 Gespannfahrer das Präventionsangebot. Während der Überprüfungen kommt auch das "Fachsimpeln" nicht zu kurz. Immer wieder werden eigene Erlebnisse geschildert und persönliche Erfahrungen ausgetauscht. Anmeldungen für Samstag, 18.05.2019, 09.00 Uhr - 15.00 Uhr werden nicht angenommen. Man sollte sich auf entsprechende Wartezeiten einstellen "Es lohnt sich aber," bewirbt Axel Bergmann die Veranstaltung.

