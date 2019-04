Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag Abend, zwischen 23 und 00 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Täter im Bereich der Rintelner Nordstadt am Paracelsusweg mindestens drei Pkw, indem sie die Scheibenwischer an den Front- und Heckseiten abknicken. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

