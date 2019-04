Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw.

Rinteln (ots)

ne Am Samstag, 27.04.19 zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht, beschädigte eine vermutlich alkoholisierte männliche Person mehrere, in Rinteln im Paracelsusweg, geparkte Pkw. Zur Zeit liegen drei Anzeigen vor, es wurden jeweils die Heckscheibenwischer durch Abbrechen beschädigt. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

