Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer mit 4,2 Promille

Nienburg (ots)

Nienburg - (deh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Einsätzen aufgrund eines stark alkoholisierten Randalierers. Im Rahmen einer ärztlichen Begutachtung wurde bereits am Samstag in den frühen Abendstunden ein Blutalkoholgehalt von 4,2 Promille bei dem 31-jährigen Nienburger festgestellt. Am frühen Sonntagmorgen randalierte die Person dann vor dem Eingangsbereich des Nienburger Klinikums und wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Randalierer im Laufe der Nacht seinen Alkoholpegel weiter aufgebaut hat.

Für die Übernachtung im behördlichen Gewahrsam muss der Schlafgast mit einer Kostenrechnung der hiesigen Polizeiverwaltung rechnen.

