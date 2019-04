Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Kennzeichenpaar und VW-Transporter.

Rinteln (ots)

ne In der Nacht von Donnerstag, 25.04.19 auf Freitag, 26.04.19, vermutlich zwischen 01:00 Uhr bis 03:05 Uhr wurden in Westendorf an der Straße Stolzenegge zunächst ein Kfz.-Kennzeichenpaar von einen Pkw Opel Astra und folgend in einem naheliegenden Autohaus an der Landwehrstraße ein nicht zugelassener brauner VW-Transporter von mindestens zwei unbekannten Täter entwendet. Gesamtschaden etwa 27000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

