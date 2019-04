POL-NI: Verkehrsunfallflucht.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

ne Am Freitag, 26.04.2019 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde, ein in Exten in der Regetestraße geparkter schwarzer Pkw Seat Ibiza, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

