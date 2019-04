Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch.

Rinteln (ots)

ne In der Nacht von Samstag, 27.04.19 und Sonntag, 28.04.19 vermutlich unmittelbar nach Mitternacht, gelangten bisher unbekannte Personen in ein Zentrallager in Rinteln in der Straße Am Stumpfen Turm. Trotz eines starken Polizeiaufgebot konnten keine Täter mehr vor Ort festgestellt werden. Ob und was entwendet wurde und wie hoch die Schadenshöhe beziffert werden kann, steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

