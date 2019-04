Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Flucht unter Alkoholeinwirkung der Verursacherin

Auetal (ots)

(swe). Am Sonntag, 28.4., befährt eine 43jährige Frau aus Hess. Oldendorf gegen 15 Uhr im Auetal die L 443 von der Bernsener Landwehr in Richtung Bernsen mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Im Bereich der scharfen Linkskurve in Bernsen kommt sie zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen eine Leitplanke und fährt dann gegen eine auf der anderen Straßenseite befindliche Hauswand. Im Anschluss entfernt sie sich umgehend von der Unfallstelle und fährt weiter Richtung Rehren. Eine nachfolgende Zeugin beobachtet die komplette Situation und kümmert sich auch um die Frau, die wenig später in einer Bushaltestelle mit ihrem Pkw stehen bleibt. Ein weiterer Zeuge meldet sich bei der Unfallaufnahme und teilt mit, dass er im Bereich der L 443 (Höhe Einmündung K 74 - Am Haarberg) ein Kennzeichen aufgefunden habe, das zu dem verunfallten Pkw der 43-Jährigen passt. Es wird davon ausgegangen, dass die stark alkoholisierte Frau vor dem Unfall in Bernsen bereits einen anderen Verkehrsunfall verursachte und dabei ihr Kennzeichen verlor und anschließend mit Warnblinklicht weiterfuhr. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ihre Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 34.000 Euro. Wer Angaben über die weitere Unfallstelle machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell