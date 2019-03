Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stein gegen Auto geworfen

Kaiserslautern (ots)

In der Albert-Schweizer-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Opel Astra beschädigt. Der 31-jährige Fahrzeughalter stellte an einer Scheibe seines Wagens einen Schaden fest. Offensichtlich haben Unbekannte das geparkte Auto mit einem Stein beworfen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstagnacht, 1.30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

