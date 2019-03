Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Duo entwendet Spirituosen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren stehen im Verdacht, am Donnerstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Mannheimer Straße Spirituosen gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtet die beiden dabei, wie sie Flaschen in ihre Rucksäcke steckten. Weil einige der Flaschen gegen Diebstahl gesichert waren, wurden sie beim Diebstahl so beschädigt, dass teilweise der Inhalt auslief. Ohne die Ware zu bezahlen, wollten die mutmaßlichen Diebe den Markt verlassen. Bedienstete hielten sie auf und informierten die Polizei. Die Männer blicken nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

