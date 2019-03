Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Altweiberfastnacht in der Westpfalz - Polizei zieht positive Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei in der Westpfalz zieht eine positive Bilanz zur Altweiberfastnacht. Einsatzkräfte waren rund um die Veranstaltungen am Donnerstag unterwegs und sorgten für Sicherheit. Ob in Niederkirchen, Vogelbach, Rodalben oder in Krickenbach, die Ordnungskräfte kontrollierten vielerorts insbesondere auf den An- und Abreisewegen der Karnevalisten. Nennenswerte Verkehrsverstöße stellten die Beamten dabei nicht fest. Bis auf wenige Auseinandersetzungen mussten die Einsatzkräfte nicht oft eingreifen. In den meisten Fällen war Alkohol im Spiel. Vier Straftaten in Zusammenhang mit Fastnachtsveranstaltungen registrierte das Polizeipräsidium Westpfalz in seinem Zuständigkeitsbereich. Auch in den nächsten Tagen werden die Ordnungshüter unterwegs sein. Sprechen Sie sie an, wenn Sie Hilfe benötigen oder etwas Verdächtiges bemerken; unter der Notrufnummer 110 ist die Polizei im Notfall rund um die Uhr erreichbar. |erf

Fastnacht

