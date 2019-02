Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte Täter stehlen seltenes Mofa

Kaiserslautern (ots)

Aus einer freizugänglichen Tiefgarage im Gersweilerweg stahlen unbekannte Diebe eine Kawasaki Ar50a. Der 29-jährige Besitzer stellte das Mofa bereits am 8. Februar auf seinem Stellplatz ab. Als der Mann jedoch am vergangenen Freitag zum Fahrzeug zurückkam, war es spurlos verschwunden. Den Dieben gelang es, die Maschine trotz Lenkradsperre und Vorhängeschloss zu entwenden. Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gibt es momentan nicht. Die Polizei benötigt deshalb Hilfe! Kennen Sie Personen, die eine schwarz/graue Kawasaki (Baujahr 1981) besitzen oder haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Kaiserslautern unter der Nummer: 0631/ 369 2250.

