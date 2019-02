Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Dieb wiedererkannt

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife ist am Mittwoch ein mutmaßlicher Dieb ins Netz gegangen. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag in zwei Drogeriemärkten in der Innenstadt teure Düfte gestohlen zu haben. In beiden Fällen beschrieben Zeugen eine absolut identische Person. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb blieb am Dienstag erfolglos. Am Mittwoch erkannte eine Polizeistreife in der Eisenbahnstraße den Tatverdächtigen wieder. Die Ermittler hielten den Mann an und konfrontierten ihn mit dem Tatverdacht. Gegenüber den Polizisten gestand der 36-Jährige die Diebstähle. Der Mann wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen. |erf

