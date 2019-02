Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle in Schlich

Langerwehe (ots)

Im Ortsteil Schlich nahm die Polizei mehrere Strafanzeigen auf. Ob ein und dieselbe oder mehrere Personen für die Taten verantwortlich sind, steht bislang nicht fest.

Gegen 15:00 Uhr am Montag hatte der Bewohner eines Hauses an der Kirchstraße festgestellt, dass in seiner dreitägigen Abwesenheit sein Mountainbike aus der zuvor verschlossenen Garage entwendet worden war. Hinweise auf Verdächtige konnte er zwar nicht geben, jedoch war er bei der Anzeigenerstattung in der Lage, die Fahrradrahmennummer zu benennen. Diese wurde nun im Fahndungssystem der Polizei erfasst, wodurch bei einem möglichen Auffinden des Diebesgutes eine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden kann.

Diese Art der Ausschreibung zur Fahndung kann mit der Beute aus einem Einbruchstatort in unmittelbarer Nähe leider nicht geschehen: ein Brecheisen wurde aus einer Lagerhalle an der Kirchstraße gestohlen. Diese Tat ereignete sich am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr.

Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte ein Anwohner der Paradiesstraße gegen 01:30 Uhr verdächtige Geräusche in seinem Garten wahrgenommen. Daraufhin leuchtete er mit einer Taschenlampe sein Grundstück ab, konnte zunächst jedoch keine weiteren Feststellungen machen. Er später bemerkte er, dass jemand seinen Zaun und einen Bewegungsmelder beschädigt hatte. Der oder die Unbekannten waren möglicherweise zuvor oder im Anschluss auch auf dem Nachbargrundstück gewesen und hatten von dort eine Palette mit Getränken an sich genommen.

Die Kriminalpolizei erschien an den Tatorten, um Spuren der Täter zu suchen und zu sichern. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell