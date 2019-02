Polizei Düren

POL-DN: Mann nach Kellerdiebstahl gefasst

Düren (ots)

Am Montagabend konnte die Polizei einen 37-Jährigen stellen, der zuvor mehrere Gegenstände aus Kellern eines Mehrfamilienhauses gestohlen hatte.

Um 17:20 Uhr wurden die Beamten zur Kettelerstraße gerufen, wo eine 51 Jahre alte Melderin einem Unbekannten im Keller des Mehrfamilienhauses begegnet war. Er sei aus ihrem Kellerabteil gekommen und trug offenbar einen Rucksack, der in ebendiesem Keller gelagert wurde. Der Mann rannte an der Frau vorbei, die Treppe hoch und flüchtete. Befragungen der Bewohner ergaben, dass auch andere Kellerabteile durchsucht wurden. In einem Fall war schnell ersichtlich, dass auch etwas geklaut wurde.

Während die Anwohner befragt wurden, lief eine Nahbereichsfahndung, bei der ein Streifenwagen der Polizei anhand der Personenbeschreibung einen Tatverdächtigen in der Josefstraße stellen konnte. Der 37-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und gab den Diebstahl zu.

Die Polizei rät, die Eingangstür von Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen zu halten und den Türdrücker nicht leichtfertig zu betätigen. Auch Kellerzugangstüren sowie Kellerabteile sollten abgeschlossen sein. Generell ist es empfehlenswert, keine Wertgegenstände in Kellerräumen aufzubewahren.

