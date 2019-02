Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebe in Obernkirchen unterwegs

Obernkirchen (ots)

(ma)

An und in den Einkaufsmärkten an der Neumarktstraße in Obernkirchen haben sich drei Trickdiebstähle zugetragen, die drei Obernkirchener Bürger geschädigt haben.

Wie jetzt bekannt wurde ist am vergangenen Samstag um 14.00 Uhr eine 57jährige Frau im Eingangsbereich zum dortigen Rewe-Markt angerempelt worden. Der Obernkirchenerin fehlte anschließend das Portemonnaie mit 1.700 Euro. Täterhinweise existieren zu der Tat nicht.

Am Mittwoch ist ein 81jähriger am Unterstand der Einkaufswagen zum Aldi-Markt von einem Mann angesprochen worden, der Kleingeld gewechselt haben wollte. Dem Senior fehlten anschließend 260 Euro im Portemonnaie. Zu dem möglichen Täter konnte der Bestohlene angeben, dass er diesen auf ca. 40 Jahre schätzte und bei einer Körpergröße von 180 cm eine kräftige Statur hatte. Der Mann, der nur gebrochen Deutsch sprach, machte einen ungepflegten Eindruck und trug als Oberbekleidung einen alten Pullover.

Am heutigen Dienstag ist dann gg. 11.15 Uhr im Aldi-Markt eine stark sehbehinderte 55jährige bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Geldbörse mit EC-Karten und anderen wichtigen Dokumenten in der Handtasche, die am Einkaufswagen hing. Der Dieb stahl das Portemonnaie mit 100 Euro Bargeld und hob mit der darin vorgefundenen EC-Karte bei einem Bankinstitut in Obernkirchen um 11.40 Uhr zeitnah 1.000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Auch hier gibt es zu einem möglichen Täter keine Hinweise.

Zu allen drei genannten Straftaten nimmt die Polizeistation Obernkirchen Hinweise von möglichen Zeugen entgegen; Tel.: 05724-8527.

