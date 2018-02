FW-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert Allee in Bonn, 2 Verletzte Personen

VU Bonn, PKW nach der Personenbefreiung Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Bonn, Friedrich-Ebert-Allee, 23.02.2018, 15:27 Uhr - Auf der Friedrich-Ebert Allee auf Höhe der Telekom, in Fahrtrichtung Innenstadt kam es heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem die beiden Insassen schwer verletzt wurden. An der Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Straße ab und krachte erst gegen einen Strommast der Bahn und danach gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde die Fahrerseite des Fahrzeuges wie eine Blechdose aufgerissen. Im PKW befanden sich 2 Personen, eine Person konnte nach eingehender Untersuchung durch den Rettungsdienst ohne Probleme aus dem Fahrzeug befreit werden, der zweite Insasse musste aufgrund seines Verletzungsmusters mittels eines Spineboards aus dem Fahrzeug befreit werden.(Ein Spineboard ist eine Art Kunststofftrage und dient als Hilfsmittel zur Rettung verunglückter Personen, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist). Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde der Brandschutz sichergestellt, Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Als Glücksfall stellte sich eine unmittelbar nach dem Unfallereignis an der Unglücksstelle vorbeikommende Besatzung eines Krankenwagens des Deutschen roten Kreuz heraus, diese leistete vor Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Hilfe. Beide Patienten wurden anschließend durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bonn in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen und zur anschließenden Unfallaufnahme war die Friedrich-Ebert Allee in Fahrtrichtung Innenstadt bis in die Abendstunden durch die Polizei gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Einsatzführungsdienst, Kräfte der Feuerwachen 1 und 3 sowie der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Rainer Franke

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell