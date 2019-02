Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Schwerlastkontrolle an der Bundesstraße 65

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 14.02.2019, führten insgesamt 14 Polizeibeamtinnen und -beamte eine spezielle Schwerlastkontrolle an der Bundesstraße 65 durch. Die Kreisstraßenmeisterei hatte dazu ihren großen Innenhof zur Verfügung gestellt. Die 14 Spezialisten waren aus mehreren Dienststellen der Polizeidirektionen Göttingen und Braunschweig für 4 Tage nach Stadthagen gekommen, um sich hier im Rahmen einer Fortbildung mit Themen der Kontrolle von Lkw zu beschäftigen. Ein großer Raum wurde dabei dem Bereich der Ladungssicherung eingeräumt. Am Donnerstagmorgen setzten die Fortbildungsteilnehmer ihr aufgefrischtes, bzw. neues Wissen auf der Straße um. Insgesamt 8 sehr unterschiedliche Fahrzeuge wurden genau unter die Lupe genommen. Lenkzeiten, Ruhepausen, Maße und Gewichte sowie der technische Gesamtzustand wurden überprüft und natürlich ein besonderes Augenmerk auf die ausreichende Sicherung der verschiedenen Ladung gelegt. Vom geschlossenen Auflieger mit Stückgut über Autotransporter bis zum Traktor mit Großstrohballen mit einem Stückgewicht von über 300 kg untersuchten die Beamten, ob die Ladung auch für den Fall von erforderlichen Brems - und Ausweichmanövern genügend gesichert worden war. Die Fahrzeuge waren zum Teil in Deutschland zugelassen, kamen aber auch aus Polen, Litauen und Rumänien. Die Bilanz nach ca. 3 Stunden Kontrolle: Jedes der überprüften Fahrzeuge wies Mängel auf, bzw. es hatte sich der Fahrer nicht an die Sozialvorschriften gehalten. An einem Lkw waren, die Mängel so erheblich, dass eine weitere Untersuchung beim Technischen Überwachungsverein erforderlich wurde. Ein Traktor mit Strohballen durfte lediglich noch bis zur Abladestation in der Nähe fahren.

