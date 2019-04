Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Unbekannte stehlen Pkw-Embleme

Nienburg (ots)

(BER)Insgesamt 36 Pkw-Embleme erbeuteten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Gründonnerstag zu Karfreitag, 18.04.2019 - 19.04.2019, im Bereich von Wietzen. Besonders betroffen waren Fahrzeuge, die nahe der der Ortsdurchfahrt (B 6) abgestellt worden waren - Bremer Straße, Gartenstraße, Holter Straße sowie Bredenbecker Straße. Die zum Teil bei den Diebstählen erheblich beschädigten Pkw standen teilweise auf Grundstücken einer Kfz-Werkstatt, einer Spedition und eines Kfz-Handels. Ein Hinweis auf Randalierer in der Herrlichkeit stand vermutlich im Zusammenhang mit den Tätern. Durch die Diebstähle und den zum Teil entstandenen Schäden summiert sich der Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Marklohe unter Tel.: 05021/961980 entgegen.

