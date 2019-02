Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere tausend Euro aus Tresor gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 12.02.2019 gegen 17:15 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Nebenraum einer Kneipe in der Betty-Impertro-Straße und stahl mehrere tausend Euro aus einem dort stehenden Tresor. Als eine Angestellte der Kneipe ihn sah, flüchtete er. Er hatte blaue Augen, war schwarz gekleidet und trug eine Kapuzenjacke mit Fell. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

