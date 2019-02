Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel einer 86-Jährigen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Als am 12.02.2019 gegen 17:30 Uhr eine 86-Jährige nach dem Einkauf ihren Briefkasten vor ihrem Wohnanwesen in der Limesstraße leeren wollte, beugte sich ein unbekannter Mann über sie und ihren Rollator und drückte auf eine Klingel am Mehrfamilienhaus. Dabei griff er unbemerkt in die Handtasche, die die 86-Jährige an ihrem Rollator festgebunden hatte, und stahl ihren schwarzen Ledergeldbeutel. Der unbekannte Täter war etwa 20-25 Jahre alt und circa 1,60 m groß. Er trug einen dunkelblauen Trainingsanzug und eine Mütze. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

