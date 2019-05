Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch

Heilberscheid (ots)

Am 19.05.19, gegen 03:59 Uhr, kam es in Heilberscheid zu einen versuchten Einbruch in ein Wochenendhaus. Der Täter wurde bei der Ausführung gestört und flüchtete mit einem Fahrrad. Der unbekannte Täter war mit einer hellen Jacke bekleidet und trug einen dunklen Rucksack. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Montabaur, unter der Tel. 02602/92260.

