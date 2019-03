Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bad Marienberg (ots)

Am Montag, den 18.03.2019 kam es zwischen ca. 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße. Dort wurde der Außenspiegel eines parkenden PKW beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vom Verursacherfahrzeug blieben Teile des Außenspiegels zurück, demnach dürfte es sich hierbei um einen silberfarbenen PKW Opel Zafira der Baujahre 2005-2012 handeln. Hinweise zu diesem Vorfall werden an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, erbeten.

