Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Baumaschinen

Dernbach (ots)

In dem Zeitraum vom 16.05.2019, 16:00 Uhr, bis zum 18.05.2019, 11:30 Uhr, kam es in Dernbach (nähe Campus) zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Firmenfahrzeug. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten zwei hochwertige Baumaschinen namhafter Hersteller. Die Polizei Montabaur bittet mögliche Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas verdächtiges mitbekommen haben, sich unter der Tel. 02602/9226-0 auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell