Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190620-1: Fahrradfahrerin schwer verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 80-jährige Frau kreuzte die Fahrbahn und stieß mit einem abbiegenden Wagen zusammen.

Die Seniorin fuhr am Mittwoch (19. Juni) um 12:35 Uhr mit ihrem Rad auf der Uhlstraße. An der Kreuzung Böninger Gasse / Uhlstraße / Wallstraße beabsichtigte ein 61-jähriger Autofahrer nach links in die Uhlstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Seniorin schwer verletzt wurde. Sie kam in eine Uniklinik und konnte bislang nicht zum Unfallgeschehen befragt werden. Ihr Ehemann erhielt Kenntnis.

Unklar ist derzeit, ob die 80-Jährige mit ihrem Rad von rechts oder links in die Kreuzung einfuhr. Der Kreuzungsbereich liegt insgesamt in einem verkehrsberuhigten Bereich und ist entsprechend mit den Verkehrszeichen 325 gekennzeichnet. Dort gilt die Geschwindigkeit von sieben bis zehn Kilometer pro Stunde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 13:15 Uhr gesperrt. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell