FW-MH: Zwei Einsätze für die Berufsfeuerwehr auf der Heißener Straße in kurzer Zeit.

Durch achtsame Anwohner wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr heute um 20.13 Uhr ein vermeidlicher Zimmerbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus an der Heißener Straße gemeldet. Die Leitstelle entsandte daraufhin den Führungsdienst der Feuerwache 1, zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst. Für die Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung an der Einsatzstelle und es konnte eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2. Obergeschoss festgestellt werden. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. In der betreffenden Wohnung wurde eine Verrauchung durch angebranntes Essen festgestellt, es befanden sich zwei Personen in der Wohnung. Diese wurden dem Rettungsdienst übergeben und einem Mülheimer Krankenhaus zugeführt. Nach der Lüftung der Wohnung konnte die Feuerwehr den Einsatz wieder beenden.

Kurz nachdem die Einsatzkräfte wieder eingerückt waren, wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder erneut auf der Heißner Straße gemeldet. Die Leitstelle entsandte erneut den Führungsdienst der Wache 1, einen Löschzug der Feuerwache 2 sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Auch in diesem Fall wurde angebranntes Essen in einer Wohnung festgestellt. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und entferne eine mobile Herdplatte.

Bei beiden Einsätzen kam es für die Dauer von einer halben Stunde zu Verkehrsbehinderungen.(Nkil)

