FW-MH: Übungsszenario -Austritt von Gefahrstoff aus Kesselwagen-

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute hatten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mülheim die Möglichkeit realitätsnah an einem Kesselwagen zu üben. Dabei wurde die Feuerwehr durch den Ausbildungszug Gefahrgut der Deutschen Bahn unterstützt. Nach einer theoretischen und praktischen Unterweisung durch Personal der Deutschen Bahn ging es zum praktischen Teil. Dazu wurde ein Gefahrgutaustritt aus einem mit Leckagen präparierten Kesselwagen dargestellt. Nach ersten Erkundungen durch den Einsatzleiter stellte es sich heraus, dass Salzsäure aus dem Leck austrat. Das Gefahrgut (Salzsäure) wurde mit Wasser dargestellt. Als erstes wurde das Leck von Einsatzkräften in Chemikalienschutzanzügen notdürftig abgedichtet. Der auslaufende Stoff wurde in Behältern aufgefangen. Aus diesen Behältern wurde der Gefahrstoff mit einer speziellen Säureumfüllpumpe zurück in den Kesselwagen gepumpt. Nach dem Einsatz der Trupps in Chemikalienschutzanzügen wurden die Einsatzkräfte dekontaminiert. Dazu gehen sie durch eine mit Duschen ausgestatteten Spezialcontainer. Die kontaminierten Schutzanzüge werden dann im Ernstfall einer Spezialreinigung zugeführt oder je nach Stoff entsorgt. Damit wird eine sogenannte Kontaminationsverschleppung verhindert. Bei dieser Übung kam auch die Sondereinsatzgruppe Drohne, die sich aus Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zusammen setz zum Einsatz. (TDr) #EinsatzfürMülheim #MHruhr

