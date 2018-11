POL-PDPS: Umgrenzungszaun niedergetreten

Pirmasens (ots) - Unbekannte beschädigten am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, in der Arnulfstraße den Umgrenzungszaun am Grundstück der "Neu-apostolischen Kirchengemeinde". Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen eventuelle Beobachtungen mitzuteilen.

