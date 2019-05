Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand in einem Gebäude an der Aktienstraße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstagabend um 18:54 wurde der Löschzug der Feuerwehr Mülheim über die Leitstelle durch eine eingelaufene Brandmeldeanlage in die Aktienstraße alarmiert. Bei der Lageerkundung bestätigte sich der Alarm. In einer Küche war es infolge eines Defekts zum Brandausbruch gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer jedoch noch in der Entstehungsphase mittels Kleinlöschgerät gelöscht werden. Personen sind dabei glücklicherweise nicht verletzt worden. Nach dem Belüften der Räumlichkeiten konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen 19:30 Uhr wieder verlassen. (THe)

