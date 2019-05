Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Neun Verletzte nach Unfall mit Kohlenmonoxid (CO)

Mülheim an der Ruhr (ots)

Um 09.02 Uhr wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Mülheim zu einer bewusstlosen Person zur Kölner Straße alarmiert. Beim Betreten der Räumlichkeiten durch das Rettungsdienstpersonal lösten die mitgetragenen CO-Warner Vollalarm aus. Der bewusstlose Mann wurde sofort ins Frei gerettet und notärztlich behandelt. Das Alarmstichwort wurde auf "Gasaustritt" erhöht da sich noch mehrere Personen in dem betroffenen Gebäude befanden. Die im Gebäude befindlichen Personen wurden aufgefordert das Gebäude zu verlassen. Die verletzten Personen wurden durch insgesamt fünf Notärzte und den Besatzungen von drei Rettungswagen gesichtet und behandelt. Bei zwei Personen waren die CO-Konzentrationen so hoch, dass sie mit zwei angeforderten Rettungshubschraubern in eine Druckkammer eines Gelsenkircheners Krankenhaus geflogen werden mussten. Bei sieben weiteren Personen wurde ebenfalls eine CO-Konzentration festgestellt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in Mülheimer Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Mülheim war mit einem Löschzug, drei Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeugen und zwei Führungsfahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich wurden ein Rettungshubschrauber aus Duisburg und ein Rettungshubschrauber aus Köln eingesetzt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 11 Uhr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (TDr)

