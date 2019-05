Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Senior stürzt von seinem E-Bike

Mainz (ots)

Am gestrigen Sonntag, 19.05.2019, stürzt gegen 14:30 Uhr ein 77-jähriger E-Bike-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen im Bereich des Binger Schlags von seinem Fahrrad. Der Senior wird dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen für den Verkehrsunfall sind keine bekannt, weshalb zum Unfallhergang aktuell auch noch keine Angaben gemacht werden können. Insoweit ist auch unbekannt, ob der 77-Jährige alleinbeteiligt war.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

