Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrssicherheitswoche der Polizei

Schifferstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt wird in der Woche vom 08.04.2019 bis zum 14.04.2019 ihre Kontrollmaßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs intensivieren. Mit dem Ziel, schwere Unfallfolgen zu reduzieren, führen die Polizisten eine Woche lang Kontrollen im gesamten Dienstgebiet durch, um unter anderem Verstöße gegen die Gurtpflicht, das Verbot elektronische Geräte zu benutzen und die Radwegebenutzungspflicht zu ahnden. Außerdem werden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und Fahrzeuge und Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit hin überprüft. Interessierte Vertreter der Presse sind eingeladen, an einer Kontrolle teilzunehmen. Zur Terminabsprache werden sie gebeten sich mit dem Ansprechpartner der Polizeiinspektion Schifferstadt, Herrn Polizeioberkommissar Marc Klenk, unter 06235 495-209 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell