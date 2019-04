Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Brand eines Balkons - Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr geriet ein Balkon eines Wohnhauses in der Von-Ketteler-Straße in Brand. Ein Bewohner des Hauses ist durch einen Passanten mit Hund darauf aufmerksam gemacht worden. Dieser klopfte an die Terrassentür und teilte ihm mit, dass der Balkon brenne. Versuche, den Brand selbstständig zu löschen, scheiterten. Der Mann und seine Familie konnten das Haus aber verlassen und die Feuerwehr informieren. Diese löschte den Brand. Durch das Feuer entstand Gebäudeschaden. Zurzeit ist das Haus nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Verletzte gab es keine und das auch Dank des Passanten mit Hund. Dieser war bei Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet ihn, sich mit der Inspektion in Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

