Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Brand durch Bunsenbrenner (21-0204)

Dudenhofen (ots)

02.04.2019, 11.30 Uhr In der Ernst-Reuter-Straße wollte ein 72-jähriger Mann mit einem Unkrautbrenner/Bunsenbrenner das Unkraut auf einem Parkplatz vor dem Anwesen beseitigen. Durch starke Windböen wurden glühende Unkrautreste in Richtung zweier vor Ort befindlicher Bäume getragen, die bis zum Balkon des 1. OG ragten. Die Bäume fingen hierbei Feuer und konnten von dem Mann mit einem Gartenschlauch gelöscht. Durch die verständigte Feuerwehr wurde auf Höhe des 2. OG im Bereich des Daches Rauch festgestellt. Aufgrund Funkenflug geriet ein Vogelnest an Holzverkleidung zwischen dem Dach und der Regenrinne in Brand. Dieses konnte durch die Feuerwehr gelöscht und beseitigt werden. Bei dem Brand wurden zwei Bäume und die unter dem am Dach befindliche Holzverkleidung leicht beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

