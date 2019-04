Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel gestohlen (44-0204)

Speyer (ots)

02.04.2019, 15.40 Uhr Beim Bezahlen an der Kasse im LIDL Markt in der Else-Krieg-Straße hat eine 80-jährige Frau das Fehlen ihres Geldbeutels festgestellt. Der Geldbeutel befand sich in einer Tasche mit Klettverschluss, die sie an ihrem Rollator befestigt hatte. In dem Gelbeutel befanden sich diverse Papier und 50 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

