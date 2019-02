Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - E-Bike contra PKW

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 19.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall in die Hauptstraße gerufen. Ein 56-jähriger E-Biker befuhr den Radweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Ebersbach. Ein 22-jähriger PKW-Lenker wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände einbiegen. Dabei übersah er den Biker und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Der Alko-Test ergab einen Wert deutlich unter 1 Promille.

